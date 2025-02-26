ЄС звернеться за допомогою до Індії для застосування санкцій проти рф - Bloomberg
Київ • УНН
Урсула фон дер Ляйєн планує обговорити з прем'єр-міністром Індії питання санкцій проти РФ. ЄС прагне посилити контроль за виконанням обмежень, оскільки російська агресія загрожує як Європі, так і Індії.
Європейський Союз звернеться за допомогою до Індії в забезпеченні санкцій проти росії. Це питання планують обговорити президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі цього тижня в Нью-Делі. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на заяву європейського чиновника, пише УНН.
Деталі
За словами чиновника, Євросоюз планує посилити контроль за виконанням санкцій проти рф, оскільки російська агресія проти України є загрозою для Індії так само як і для Європи.
Він також додав, що Індія може відігравати ключову роль у завершенні війни в Україні та забезпеченні стабільного миру.
Як зазначає видання міністерство закордонних справ Індії прокоментувало цю заяву не відразу. Так як Індія дотримується лише санкцій ООН.
Під час візиту в четвер і п’ятницю не очікується жодних важливих оголошень, але обидві сторони намагатимуться створити основу для формування порядку денного саміту Індія-ЄС, запланованого на кінець року, сказав чиновник,
Bloomberg зауважує, що Індія не засудила росію за вторгнення в Україну, але виступає за діалог і дипломатію для припинення війни. Росія є одним з найбільших джерел сирої нафти та зброї для Індії.
Доповнення
Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас повідомила, що Європейський Союз працює над 17-м пакетом санкцій проти Росії, щоб посилити тиск на країну-агресора.
Нагадаємо
24 лютого ЄС оголосив про ухвалення 16-го пакету санкцій проти російської федерації. Пакет включає економічні та індивідуальні обмежувальні заходи.