Імпорт нафти в Індію з росії впав до мінімуму за два роки - Bloomberg
Київ • УНН
Імпорт російської нафти Індією впав до мінімуму з січня 2023 року через санкції США. Країна компенсує втрати закупівлями в Іраку, Саудівській Аравії та інших постачальників.
Імпорт Індією сирої нафти з росії цього місяця впав до найнижчого рівня з січня 2023 року, підкреслюючи, наскільки суворі санкції США порушили ланцюжки поставок, за даними аналітичної компанії Kpler, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
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Відповідно до наявних даних, закупівлі південноазіатською країною, найбільшим покупцем московської нафти, поставленої морем, у 2024 році, "імовірно, ще більше впадуть у наступні два місяці", оскільки санкції призвели до різкого скорочення наявності флоту та продавців вантажів зі знижкою.
Згідно з наведеними даними, імпорт Індії з росії впав на 14,9% порівняно з місяцем раніше в середньому до 1,4 мільйона барелів на день у лютому. Згідно з даними, поставки другого за величиною постачальника Іраку підскочили на 8,3%, а Саудівська Аравія відправила на 0,7% менше нафти, ніж минулого місяця.
За даними Kpler, нафтопереробники третього за величиною споживача нафти в світі також закуповували більше в Нігерії, Анголі, Мексиці та Колумбії, щоб компенсувати втрачене російськими барелями.
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