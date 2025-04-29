Импорт электромобилей в Украину вырос почти на треть: большинство ввезенных машин - из США и Китая

За первые два месяца 2025 года в Украину было импортировано 13,2 тысячи легковых электромобилей, что почти на треть больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил Укравтопром пишет УНН.

По данным Госстата за первые два месяца 2025 года в Украину было импортировано 13,2 тыс. легковых электромобилей. Это на 27% больше, чем годом ранее - говорится в сообщении.

В Укравтопроме добавляют, что общая таможенная стоимость этих авто составила 223,6 млн долларов. Из общего количества автомобилей, пересекших украинскую границу, новыми были 3,3 тысячи авто, что на 11% больше, чем в прошлом году.

Импорт подержанных машин составил 9,9 тысячи автомобилей, что на 34% больше, чем в прошлом году. Львиная доля новых электромобилей (94%) была завезена из Китая.

Лидером по поставкам подержанных электромобилей были США (40%), - отметили в Укравтопроме.

Peugeot 208 и Dacia Sandero стали бестселлерами: каким автомобилям отдают предпочтение в Европе