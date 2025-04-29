Імпорт електромобілів в Україну зріс майже на третину: більшість завезених машин - з США та Китаю
Київ • УНН
За перші два місяці 2025 року в Україну імпортовано 13,2 тис. електромобілів, що на 27% більше, ніж торік. Найбільше нових авто – з Китаю, вживаних – зі США.
За перші два місяці 2025 року в Україну було імпортовано 13,2 тисячі легкових електромобілів, що майже на третину більше ніж торік. Про це повідомив Укравтопром пише УНН.
За даними Держстату за перші два місяці 2025 року в Україну було імпортовано 13,2 тис. легкових електромобілів. Це на 27% більше, ніж роком раніше
В Укравтопромі додають, що загальна митна вартість цих авто склала 223,6 млн доларів. З загальної кількості авто, які перетнули український кордон, новими були 3,3 тисячі авто, що на 11% більше ніж минулого року.
Імпорт вживаних машин склав 9,9 тисячі автівок, що на 34% більше ніж торік. Левову частку нових електромобілів (94%) було завезено з Китаю.
Лідером з постачання вживаних електромобілів були США (40%), - зазначили в Укравтопромі.
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