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Імпорт електромобілів в Україну зріс майже на третину: більшість завезених машин - з США та Китаю

Київ • УНН

 • 2672 перегляди

За перші два місяці 2025 року в Україну імпортовано 13,2 тис. електромобілів, що на 27% більше, ніж торік. Найбільше нових авто – з Китаю, вживаних – зі США.

Імпорт електромобілів в Україну зріс майже на третину: більшість завезених машин - з США та Китаю

За перші два місяці 2025 року в Україну було імпортовано 13,2 тисячі легкових електромобілів, що майже на третину більше ніж торік. Про це повідомив Укравтопром пише УНН.

За даними Держстату за перші два місяці 2025 року в Україну було імпортовано 13,2 тис. легкових електромобілів. Це на 27% більше, ніж роком раніше

- ідеться у повідомленні.

В Укравтопромі додають, що загальна митна вартість цих авто склала 223,6 млн доларів. З загальної кількості авто, які перетнули український кордон, новими були 3,3 тисячі авто, що на 11% більше ніж минулого року.

Імпорт вживаних машин склав 9,9 тисячі автівок, що на 34% більше ніж торік. Левову частку нових електромобілів (94%) було завезено з Китаю.

Лідером з постачання вживаних електромобілів були США (40%), - зазначили в Укравтопромі.

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