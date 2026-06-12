Имитация конструктива: кремль давит на европейских дипломатов - ЦПД

россия продолжает оказывать давление на партнеров Украины вместо того, чтобы предпринимать реальные шаги к прекращению огня и мирному урегулированию развязанной ею войны. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что 11 июня заместитель министра иностранных дел рф михаил галузин, который недавно откровенно угрожал государствам Европы ядерным оружием, провел встречу с послами Великобритании, Франции и Германии.

российское дипломатическое ведомство попыталось представить это мероприятие как площадку для "поиска политико-дипломатического урегулирования". На самом деле речь шла о трансляции кремлевских ультиматумов, обвинениях в адрес Запада и попытках переложить ответственность за продолжение войны на союзников Украины - указывают в ЦПД.

Там подчеркивают, что кремль устраивает подобные встречи исключительно для пропаганды: чтобы создать иллюзию своей "конструктивной позиции" на международной арене.

"По факту же москва в очередной раз использует дипломатические площадки как трибуну для запугиваний, чем подтверждает свое полное нежелание идти по пути дипломатии ради достижения мира", - резюмируют в ЦПД.

Контекст

Накануне заместитель главы мид рф галузин встретился с послами Великобритании, Франции и Германии и обвинил эти страны в "затягивании войны" в Украине.

В свою очередь лидеры Великобритании, Франции и Германии через своих послов в москве донесли российской стороне общую позицию относительно прекращения войны против Украины.

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