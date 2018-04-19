Ильин: незаконных действий военных РФ в Крыму не видел

"Да, ко мне обращались очень многие мои подчиненные, так как ситуация для них была непонятная, и спрашивали как поступать. Я им советовал беречь своих подчиненных и флаг Украины и никому не говорил нарушать присягу", - сказал Ильин.

Он также заявил суду, что "лично не видел никаких незаконных действий Вооруженных сил Российской Федерации на улицах Крыма".

Как сообщал УНН, Оболонский районный суд Киева начал допрос бывшего командующего Военно-морских сил Украины Юрия Ильина в деле по обвинению в государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Напомним, на предыдущем заседании 18 апреля суд допросил в качестве свидетеля народного депутата Михаила Добкина.