Ільїн: незаконних дій військових РФ в Криму не бачив
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Колишній командувач ВМС України, екс-начальник Генерального штабу ЗСУ Юрій Ільїн запевняє, що у лютому 2014 року на початку анексії Росією АР Крим не схиляв своїх підлеглих перейти на бік Збройних сил РФ і не бачив на вулицях населених пунктів півострова незаконних дій солдат РФ. Про це Ільїн заявив сьогодні під час допиту в режимі відеоконференції у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича Оболонському районному суду Києва, передає кореспондент УНН.
"Так, до мене зверталися дуже багато моїх підлеглих, так як ситуація для них була незрозуміла, і питали що робити. Я їм радив берегти своїх підлеглих і прапор України і нікому не говорив порушувати присягу", - сказав Ільїн.
Він також заявив суду, що "особисто не бачив ніяких незаконних дій Збройних сил Російської Федерації на вулицях Криму".
Як повідомляв УНН, Оболонський районний суд Києва розпочав допит колишнього командувача Військово-морських сил України Юрія Ільїна в справі за звинуваченням в державній зраді екс-президента Віктора Януковича.
Нагадаємо, на попередньому засіданні 18 квітня суд допитав як свідка народного депутата Михайла Добкіна.