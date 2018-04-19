Ільїн: незаконних дій військових РФ в Криму не бачив

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Колишній командувач ВМС України, екс-начальник Генерального штабу ЗСУ Юрій Ільїн запевняє, що у лютому 2014 року на початку анексії Росією АР Крим не схиляв своїх підлеглих перейти на бік Збройних сил РФ і не бачив на вулицях населених пунктів півострова незаконних дій солдат РФ. Про це Ільїн заявив сьогодні під час допиту в режимі відеоконференції у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича Оболонському районному суду Києва, передає кореспондент УНН.