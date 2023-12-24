Илон Маск "заинтересован" в аргентинском литии, а также откроет в стране сервис Starlink - президент Милей

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что миллиардер Илон Маск, правительство Соединенных Штатов и американские компании заинтересованы в аргентинском литии. Также сообщается, что сервис высокоскоростного спутникового интернета Starlink начнет свою работу в 2024 году. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Todo Noticias.

Детали

Президент Аргентины Хавьер Милеи сообщил о большом интересе магната Илона Маска к литию, который является необходимым сырьем для аккумуляторов электромобилей, в том числе Tesla, которая входящей в состав империи Маска. В интервью местным СМИ, президент Милей подчеркнул необходимость создания правовой базы, которая бы уважала права собственности на этот ресурс. В контексте того, что литий является стратегическим ресурсом для страны, заявления нового главы страны вызвали значительный резонанс в обществе, в частности в соцсетях. Оппоненты Милея критиковали "чистосердечность" президента Аргентины, утверждая, что якобы тот открыто готов отдать ресурсы страны на растерзание частным и иностранным интересам.

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Тем временем появляется все больше информации относительно еще одного компонента технологической империи Маска: услуга спутникового Интернета, разработанная SpaceX, аэрокосмической компанией, основанной Илоном Маском, должна начать работу в Аргентине во втором квартале 2024 года.

Отмечается, что для этого еще требуется одобрение регуляторных органов. Бронирование будет обслуживаться в порядке очереди на основе географического покрытия, как указано в информации, предоставленной на официальном сайте Starlink.

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