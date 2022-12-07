Илон Маск уступил титул самого богатого человека в мире владельцу LVMH - Forbes
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Владелец Twitter и босс Tesla Илон Маск потерял титул самого богатого человека в мире в среду, по данным Forbes, передает УНН.
Детали
По данным Forbes, Бернар Арно, исполнительный директор материнской компании Louis Vuitton, LVMH, и его семья получили титул с личным состоянием в 185,4 миллиарда долларов.
Маск, занимавший первое место в списке самых богатых людей мира с сентября 2021 года, имеет собственный капитал в размере 185,3 миллиарда долларов.
Маск перенял титул у основателя Amazon.com Джефа Безоса.
Чистый капитал Маска упал ниже 200 миллиардов долларов раньше 8 ноября, когда инвесторы сбросили акции Tesla из-за опасений, что высшее руководство и крупнейший акционер производителя электромобилей больше переживают за Twitter.
Tesla потеряла почти половину своей рыночной стоимости, а собственный капитал Маска упал примерно на 70 миллиардов долларов. Маск закрыл операцию с Twitter в октябре, предоставив кредиты на 13 миллиардов долларов и вложив в акционерный капитал 33,5 миллиарда долларов.