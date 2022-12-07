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Ілон Маск поступився титулом найбагатшої людини у світі власнику LVMH - Forbes

Ілон Маск поступився титулом найбагатшої людини у світі власнику LVMH - Forbes

Київ • УНН

 • 1040708 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Власник Twitter і бос Tesla Ілон Маск втратив титул найбагатшої людини у світі в середу, за даними Forbes, передає УНН.

Деталі

За даними Forbes, Бернар Арно, виконавчий директор материнської компанії Louis Vuitton, LVMH, та його родина отримали титул з особистим статком у 185,4 мільярда доларів.

Маск, який займав перше місце у списку найбагатших людей світу з вересня 2021 року, має власний капітал у розмірі 185,3 мільярда доларів.

Маск перейняв титул у засновника Amazon.com Джефа Безоса.

Чистий капітал Маска впав нижче 200 мільярдів доларів раніше 8 листопада, коли інвестори скинули акції Tesla через побоювання, що найвище керівництво та найбільший акціонер виробника електромобілів більше переймаються Twitter.

Tesla втратила майже половину своєї ринкової вартості, а власний капітал Маска впав приблизно на 70 мільярдів доларів. Маск закрив операцію з Twitter у жовтні, надавши кредити на 13 мільярдів доларів та вклавши в акціонерний капітал 33,5 мільярда доларів.

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