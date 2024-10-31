Илон Маск не явился в суд по делу о раздаче 1 млн долларов избирателям: что ему теперь грозит

ukenru
Эксклюзив
Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
13:31 • 47866 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

Эксклюзив
Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
13:19 • 64660 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

Эксклюзив
В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
11:11 • 88624 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

Эксклюзив
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
10:01 • 112771 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

Эксклюзив
Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
16:14 • 119491 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

Эксклюзив
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 158098 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Эксклюзив
Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло
30 октября 2024, 13:23 • 128268 просмотра

Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло

Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
30 октября 2024, 11:50 • 124216 просмотра

В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины

Эксклюзив
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
30 октября 2024, 10:08 • 147119 просмотра

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

Эксклюзив
Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста
30 октября 2024, 08:31 • 108594 просмотра

Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Где ожидать дождь и резкие порывы ветра: прогноз погоды на сегодня

Где ожидать дождь и резкие порывы ветра: прогноз погоды на сегодня

06:19 • 24883 просмотра
20-я атака дронов на Киев в октябре: что повреждено и какие последствия

20-я атака дронов на Киев в октябре: что повреждено и какие последствия

06:59 • 32676 просмотра
Украина импортирует электричество из 5 стран: что происходит в энергосистеме

Украина импортирует электричество из 5 стран: что происходит в энергосистеме

08:07 • 65299 просмотра
Сирский обсудил с командующим ВС США в Европе привлечение военных КНДР на стороне рф в войне

Сирский обсудил с командующим ВС США в Европе привлечение военных КНДР на стороне рф в войне

08:31 • 49066 просмотра
"Хэллоуинская" комета сгорела, летя к Солнцу: появилось видео последних моментов

"Хэллоуинская" комета сгорела, летя к Солнцу: появилось видео последних моментов

13:55 • 31513 просмотра
публикации
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
Эксклюзив

10:01 • 112771 просмотра
Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

30 октября 2024, 15:07 • 124538 просмотра
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
Эксклюзив

30 октября 2024, 13:35 • 158098 просмотра
АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

30 октября 2024, 12:10 • 132374 просмотра
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
Эксклюзив

30 октября 2024, 10:08 • 147119 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

16:05 • 60 просмотра
"Вот это лесюн": телеведущую Лесю Никитюк захейтили из-за "нескромного" видео с собакой

"Вот это лесюн": телеведущую Лесю Никитюк захейтили из-за "нескромного" видео с собакой

15:58 • 622 просмотра
Велесова ночь: как украинцы празднуют свой мистический аналог Хэллоуина, традиции и суеверия

Велесова ночь: как украинцы празднуют свой мистический аналог Хэллоуина, традиции и суеверия

15:09 • 6098 просмотра
"Хэллоуинская" комета сгорела, летя к Солнцу: появилось видео последних моментов

"Хэллоуинская" комета сгорела, летя к Солнцу: появилось видео последних моментов

13:55 • 31513 просмотра
Эксперт по долголетию раскрыл причину пробуждения в 3 часа ночи

Эксперт по долголетию раскрыл причину пробуждения в 3 часа ночи

30 октября 2024, 16:02 • 101652 просмотра
Актуальное
Илон Маск не явился в суд по делу о раздаче 1 млн долларов избирателям: что ему теперь грозит

Илон Маск не явился в суд по делу о раздаче 1 млн долларов избирателям: что ему теперь грозит

Киев  •  УНН

15:00 • 5543 просмотра

Read in English

Миллиардер проигнорировал судебное заседание в Пенсильвании по делу о раздаче денег избирателям перед выборами. Маску грозит наказание за неуважение к суду, пока он пытается перенести дело в федеральный суд.

Миллиардер Илон Маск не явился в четверг на судебное заседание в Пенсильвании, где рассматривался вопрос о его раздаче $1 млн избирателям перед выборами 5 ноября. Теперь его могут привлечь к ответственности за неуважение к суду. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Маск, поддерживающий республиканца Дональда Трампа, получил в среду предписание явиться на слушания, где судья рассматривает ходатайство окружного прокурора Филадельфии Ларри Краснера о прекращении раздачи денег менее чем за неделю до напряженных президентских выборов между Трампом и демократом Камалой Харрис.

Маску, самому богатому человеку в мире, может грозить штраф, если судья Анджело Фольетта признает его поступок неуважением к суду.

Согласно опубликованным сообщениям, Краснер попросил суд обеспечить дополнительную безопасность во время слушаний, заявив, что пользователи социальных сетей разместили "лавину" провокационных сообщений, включая антисемитские выпады в его адрес, и опубликовали его домашний адрес.

Маск, тем временем, пытается перенести дело в федеральный суд. Как считает Reuters, это тактика затягивания, которая может позволить ему продолжить свои поддавки.

В своем заявлении Маск заявил, что иск Краснера затрагивает вопросы свободы слова и вмешательства в выборы, которые должны рассматриваться в федеральном суде.

Краснер, который отстаивал прогрессивные идеи, когда баллотировался на пост окружного прокурора, обвиняет генерального директора Tesla и его комитет политических действий America PAC в организации "незаконной лотерейной схемы, чтобы повлиять на избирателей".

Дополнение

Маск полностью поддержал Трампа в его баллотировании на второй срок в Белом доме. Почти две недели назад он пообещал раздавать по 1 миллиону долларов в день до дня выборов 5 ноября избирателям, подписавшим петицию его Коалиционного избирательного штаба в поддержку Первой и Второй поправок к Конституции.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
kamala-kharrisКамала Харрис
pensilvaniyaПенсильвания
tesla-incTesla Inc
donald-trampДональд Трамп
ilon-maskЭлон Маск