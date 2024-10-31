Илон Маск не явился в суд по делу о раздаче 1 млн долларов избирателям: что ему теперь грозит

Миллиардер Илон Маск не явился в четверг на судебное заседание в Пенсильвании, где рассматривался вопрос о его раздаче $1 млн избирателям перед выборами 5 ноября. Теперь его могут привлечь к ответственности за неуважение к суду. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Маск, поддерживающий республиканца Дональда Трампа, получил в среду предписание явиться на слушания, где судья рассматривает ходатайство окружного прокурора Филадельфии Ларри Краснера о прекращении раздачи денег менее чем за неделю до напряженных президентских выборов между Трампом и демократом Камалой Харрис.

Маску, самому богатому человеку в мире, может грозить штраф, если судья Анджело Фольетта признает его поступок неуважением к суду.

Согласно опубликованным сообщениям, Краснер попросил суд обеспечить дополнительную безопасность во время слушаний, заявив, что пользователи социальных сетей разместили "лавину" провокационных сообщений, включая антисемитские выпады в его адрес, и опубликовали его домашний адрес.

Маск, тем временем, пытается перенести дело в федеральный суд. Как считает Reuters, это тактика затягивания, которая может позволить ему продолжить свои поддавки.

В своем заявлении Маск заявил, что иск Краснера затрагивает вопросы свободы слова и вмешательства в выборы, которые должны рассматриваться в федеральном суде.

Краснер, который отстаивал прогрессивные идеи, когда баллотировался на пост окружного прокурора, обвиняет генерального директора Tesla и его комитет политических действий America PAC в организации "незаконной лотерейной схемы, чтобы повлиять на избирателей".

Дополнение

Маск полностью поддержал Трампа в его баллотировании на второй срок в Белом доме. Почти две недели назад он пообещал раздавать по 1 миллиону долларов в день до дня выборов 5 ноября избирателям, подписавшим петицию его Коалиционного избирательного штаба в поддержку Первой и Второй поправок к Конституции.