Маска вызывают в суд из-за раздачи миллиона долларов избирателям

Миллиардер Илон Маск получил приказ от судьи явиться в четверг на судебное заседание в Филадельфии после того, как окружной прокурор подал на него в суд из-за раздачи 1 миллиона долларов избирателям. Об этом пишет CBS News, передает УНН.

Детали

Согласно судебному документу, слушание должно начаться в 10 часов утра в зале заседаний мэрии в центре города.

Как сообщает Associated Press, судья окружного суда округа Филадельфия Анджело Фоглиетта написал, что «все стороны должны присутствовать во время слушания».

На прошлой неделе окружной прокурор Ларри Краснер подал в суд на Маска, утверждая, что миллиардер пытается повлиять на избирателей на президентских выборах, которые состоятся на следующей неделе.

«Окружной прокурор Филадельфии отвечает за защиту общественности от общественных неприятностей и недобросовестной торговой практики, включая незаконные лотереи. Прокурору также поручено защищать общественность от вмешательства в честность выборов», - сказал Краснер в заявлении, объявив о жалобе на прошлой неделе.

Дополнение

Маск полностью поддержал Трампа в его баллотировании на второй срок в Белом доме. Почти две недели назад он пообещал раздавать по 1 миллиону долларов в день до дня выборов 5 ноября избирателям, подписавшим петицию его Коалиционного избирательного штаба в поддержку Первой и Второй поправок к Конституции.

Некоторые эксперты поставили под сомнение законность действий Маска по раздаче избирателям 1 миллиона долларов. Также губернатор Пенсильвании Джош Шапиро поставил под сомнение уступку Маска.

«Я думаю, что есть реальные вопросы относительно того, как он тратит деньги на эту гонку, как темные деньги текут не только в Пенсильванию, но, очевидно, теперь и в карманы пенсильванцев. Это вызывает глубокое беспокойство», - сказал на прошлой неделе.

Маск был очень активным в поддержке Трампа в Пенсильвании, одном из ключевых штатов на выборах. Он был в Филадельфии 17 октября на городском совете, где призвал жителей Пенсильвании зарегистрироваться для участия в выборах.

На встрече в средней школе Ридли в округе Делавэр Маск назвал Пенсильванию «стержнем» на выборах 2024 года.