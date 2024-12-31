Илон Маск иронично отреагировал на финансовую помощь Украине

Американский миллиардер Илон Маск высмеял поддержку Украины, на этот раз назвав Зеленского «чемпионом всех времен».

Его комментарий появился под постом криптоинвестора Марио Нафула, передает УНН.

Детали

Криптоинаестор раскритиковал масштабную финансовую помощь Соединенных Штатов Украине. Нафул в своем посте в соцсети X заметил:

Байден присылает Украине еще 2,5 миллиарда долларов, потому что 175 миллиардов долларов было недостаточно - написал Нафул.

Один из комментаторов написал, что Зеленский «совершил одну из крупнейших денежных краж всех времен».

Маск ответил ему: «Чемпион всех времен».

Напомним,

Илон Маск неоднократно делал резонансные заявления относительно Украины и войны, которые вызвали неоднозначную реакцию.

1. В октябре 2022 года Маск предложил свой «мирный план», который предусматривал, среди прочего, повторное проведение «референдумов» на оккупированных территориях под контролем ООН и признание Крыма частью России.

2. Маск изначально предоставлял Starlink для обеспечения связи в Украине, однако в октябре 2022 года его компания SpaceX заявила, что больше не будет финансировать работу Starlink в стране. После критики он изменил свое решение, заявив, что продолжит поддержку, даже если это наносит финансовые потери.

3. Маск неоднократно высказывал мнение, что помощь Украине может привести к эскалации конфликта и даже к ядерной войне.

4. В октябре 2023 года Маск опубликовал мем с изображением Зеленского и текстом: «Когда прошло 5 минут, а ты еще не попросил дополнительной помощи для Украины».

Решил, что не может рисковать, находясь далеко: Маск поселился в коттедже возле резиденции Трампа