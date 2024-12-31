Ілон Маск іронічно відреагував на фінансову допомогу Україні

Американський мільярдер Ілон Маск висміяв підтримку України, цього разу назвавши Зеленського "чемпіоном усіх часів".

Його коментар з'явився під дописом криптоінвестора Маріо Нафула, передає УНН.

Деталі

Криптоінаестор розкритикував масштабну фінансову допомогу Сполучених Штатів Україні. Нафул у своєму пості в соцмережі X зауважив:

Байден надсилає Україні ще 2,5 мільярда доларів, тому що 175 мільярдів доларів було недостатньо - написав Нафул.

Один з коментаторів написав, що Зеленський "здійснив одну з найбільших грошових крадіжок усіх часів".

Маск відповів йому: "Чемпіон усіх часів".

Нагадаємо

Ілон Маск неодноразово робив резонансні заяви щодо України та війни, які викликали неоднозначну реакцію.

1. У жовтні 2022 року Маск запропонував свій "мирний план", який передбачав, серед іншого, повторне проведення "референдумів"на окупованих територіях під контролем ООН та визнання Криму частиною росії.

2. Маск спочатку надавав Starlink для забезпечення зв'язку в Україні, однак у жовтні 2022 року його компанія SpaceX заявила, що більше не фінансуватиме роботу Starlink у країні. Після критики він змінив своє рішення, заявивши, що продовжить підтримку, навіть якщо це завдає фінансових втрат.

3. Маск неодноразово висловлював думку, що допомога Україні може призвести до ескалації конфлікту і навіть до ядерної війни.

4. У жовтні 2023 року Маск опублікував мем із зображенням Зеленського та текстом: "Коли минуло 5 хвилин, а ти ще не попросив додаткової допомоги для України".

Вирішив, що не може ризикувати, перебуваючи далеко: Маск оселився в котеджі біля резиденції Трампа