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Маск видав пост про Зеленського. У відповідях запитали, чи він написав цей мем під час дружньої розмови з путіним

Маск видав пост про Зеленського. У відповідях запитали, чи він написав цей мем під час дружньої розмови з путіним

Київ • УНН

 • 281649 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Мільярдер і власник соцмережі X Ілон Маск опублікував там мем з Президентом Володимиром Зеленським. Йому гостро відповіли коментатори, передає УНН.

Деталі

Маск опублікував фото із підписом "Коли минуло 5 хвилин, а ти ще не попросив мільярд доларів на допомогу".

У відповідях йому зокрема написали: "Ілоне, ти написав цей мем під час дружньої розмови з путіним по телефону?"

Ilon, did you write this meme during a friendly conversation with putin on the phone?

— василь байдак (@by_by_duck) October 2, 2023

"Вам доведеться вибачитися перед Зеленським. Він хотів би, щоб його люди не були зґвалтовані, вбиті, піддані тортурам або викрадені. Коли Маск приймає урядові подачки, він просто хоче стати багатшим", - вказав також один з коментаторів.

You’ll have to excuse Zelenskyy. He’d rather his people not be raped, murdered, tortured, or kidnapped. When Musk takes a government handout, it’s just to get richer.

— Mike Watman (@MichaelWatman) October 2, 2023

"Підтримка України – це найкраща інвестиція в національну безпеку, яку ми коли-небудь робили", - написав старший політичний радник Гельсінської комісії США Пол Массаро.

Supporting Ukraine is the best national security investment we have ever made

— Paul Massaro (@apmassaro3) October 2, 2023

"Що ви скажете про те, що путін посилає ракети по житлових будинках і лікарнях? Здається, ви ніколи не звертаєтесь до путінського боку справи, чи не так?", - вказали також у відповідях.

What do you have to say about Putin sending missiles into apartment buildings and hospitals?

You never seem to address the Putin side of things, do you?

— Devin Duke (@sirDukeDevin) October 1, 2023

pic.twitter.com/JrWNghVuHV

— Bardovici @bardovici) October 2, 2023

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