Маск выдал пост о Зеленском. В ответах спросили, написал ли он этот мем во время дружеского разговора с путиным

Детали

Маск опубликовал фото с подписью "Когда прошло 5 минут, а ты еще не попросил миллиард долларов на помощь".

В ответах ему в частности написали: "Илон, ты написал этот мем во время дружеского разговора с путиным по телефону?"

Ilon, did you write this meme during a friendly conversation with putin on the phone?

— василь байдак (@by_by_duck) October 2, 2023

"Вам придется извиниться перед Зеленским. Он хотел бы, чтобы его люди не были изнасилованы, убиты, подвергнуты пыткам или похищены. Когда Маск принимает правительственные подачки, он просто хочет стать богаче", - указал также один из комментаторов.

Вы’должны будете извинить Зеленского. Он’предпочел бы, чтобы его людей не насиловали, не убивали, не пытали и не похищали. Когда Маск берет государственную подачку, это’только для того, чтобы стать богаче.

— Mike Watman (@MichaelWatman) 2 октября 2023 года

"Поддержка Украины – это лучшая инвестиция в национальную безопасность, которую мы когда-либо делали", - написал старший политический советник Хельсинкской комиссии США Пол Массаро.

Поддержка Украины - лучшая инвестиция в национальную безопасность, которую мы когда-либо делали

— Paul Massaro (@apmassaro3) 2 октября 2023 года

"Что вы скажете о том, что путин посылает ракеты по жилым домам и больницам? Кажется, вы никогда не обращаетесь к путинской стороне дела, не так ли?", - указали также в ответах.

Что вы можете сказать о том, что Путин посылает ракеты в многоквартирные дома и больницы?



Вы, кажется, никогда не обращаетесь к путинской стороне дела, не так ли?

— Девин Дюк (@sirDukeDevin) 1 октября 2023 года

pic.twitter.com/JrWNghVuHV

— Bardovici @bardovici) 2 октября 2023 года