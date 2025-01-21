Эрдоган пообещал премьеру Словакии помочь с поставками российского газа
Киев • УНН
Президент Турции готов вести переговоры по транзиту российского газа в Словакию через "Турецкий поток". Словацкий премьер Фицо планирует отправить министра экономики в Турцию для дальнейших переговоров.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал премьер-министру Словакии Роберту Фицо способствовать обеспечению поставок российского газа через Турцию. Об этом информирует Bloomberg, передает УНН.
Детали
На пресс-конференции по итогам встречи с Фицо Эрдоган подтвердил, что Турция готова вести переговоры со Словакией и Россией для поиска решения по транзиту российского газа.
"Сделаем шаг", - сказал турецкий лидер, добавив, что его министр иностранных дел Хакан Фидан обратится к российскому визави, а он сам поговорит с российским правителем владимиром путиным.
Давайте достигнем решения по потребностям Словакии в природном газе
В то же время словацкий премьер заявил, что можно было бы найти альтернативное решение для поставок российского газа в Словакию через газопровод "Турецкий поток" и далее в Болгарию, Румынию и Венгрию.
российские партнеры должны присоединиться и подтвердить, готовы ли они увеличить объемы этого газа, чтобы он попал на словацкую территорию
Он добавил, что министр экономики Словакии поедет в Турцию для дальнейшего обсуждения этого вопроса на следующей неделе.
Напомним
Более 100 психиатров и психологов в Словакии написали открытое письмо с требованием отставки премьер-министра Роберта Фицо. В ответ Фицо обвинил их в политической предвзятости и угрожает обратиться в международные организации.