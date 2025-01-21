Ердоган пообіцяв премʼєру Словаччині допомогти з постачанням російського газу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо сприяти забезпеченню постачання російського газу через Туреччину. Про це інформує Bloomberg, передає УНН.

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На пресконференції за підсумками зустрічі з Фіцо Ердоган підтвердив, що Туреччина готова вести переговори зі Словаччиною та росією для пошуку рішення щодо транзиту російського газу.

"Зробімо крок", – сказав турецький лідер, додавши, що його міністр закордонних справ Хакан Фідан звернеться до російського візаві, а він сам поговорить з російським правителем володимиром путіним.

Досягнімо рішення щодо потреб Словаччини в природному газі - зазначив Ердоган.

Водночас словацький премʼєр заявив, що можна було б знайти альтернативне рішення для постачання російського газу до Словаччини через газопровід "Турецький потік" і далі до Болгарії, Румунії та Угорщини.

російські партнери повинні долучитися і підтвердити, чи готові вони збільшити обсяги цього газу, щоб він потрапив на словацьку територію - сказав Фіцо.

Він додав, що міністерка економіки Словаччини поїде до Туреччини для подальшого обговорення цього питання наступного тижня.

Нагадаємо

Понад 100 психіатрів та психологів у Словаччині написали відкритого листа з вимогою відставки прем'єр-міністра Роберта Фіцо. У відповідь Фіцо звинуватив їх у політичній упередженості та погрожує звернутися до міжнародних організацій.