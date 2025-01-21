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Ердоган пообіцяв премʼєру Словаччині допомогти з постачанням російського газу

Ердоган пообіцяв премʼєру Словаччині допомогти з постачанням російського газу

Київ • УНН

 • 110331 перегляди

Президент Туреччини готовий вести переговори щодо транзиту російського газу до Словаччини через "Турецький потік". Словацький прем'єр Фіцо планує відправити міністра економіки до Туреччини для подальших переговорів.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо сприяти забезпеченню постачання російського газу через Туреччину. Про це інформує Bloomberg, передає УНН.

Деталі

На пресконференції за підсумками зустрічі з Фіцо Ердоган підтвердив, що Туреччина готова вести переговори зі Словаччиною та росією для пошуку рішення щодо транзиту російського газу.

"Зробімо крок", – сказав турецький лідер, додавши, що його міністр закордонних справ Хакан Фідан звернеться до російського візаві, а він сам поговорить з російським правителем володимиром путіним.

Досягнімо рішення щодо потреб Словаччини в природному газі

- зазначив Ердоган.

Водночас словацький премʼєр заявив, що можна було б знайти альтернативне рішення для постачання російського газу до Словаччини через газопровід "Турецький потік" і далі до Болгарії, Румунії та Угорщини.

російські партнери повинні долучитися і підтвердити, чи готові вони збільшити обсяги цього газу, щоб він потрапив на словацьку територію

- сказав Фіцо.

Він додав, що міністерка економіки Словаччини поїде до Туреччини для подальшого обговорення цього питання наступного тижня.

Нагадаємо

Понад 100 психіатрів та психологів у Словаччині написали відкритого листа з вимогою відставки прем'єр-міністра Роберта Фіцо. У відповідь Фіцо звинуватив їх у політичній упередженості та погрожує звернутися до міжнародних організацій.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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