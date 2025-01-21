россия вывела в Черное море ракетоноситель - ВМС
Киев • УНН
В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 6 кораблей, из которых 2 имеют на борту до 22 "Калибров".
россия вывела в Черное море корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет. Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что по состоянию на 06:00 21.01.2025:
В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.
В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
В Средиземном море 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 22 ракет.
За сутки в интересах рф проход через Керченский пролив осуществили: в Черное море - 8 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 4 судна, из них 0 двигались из пролива Босфор