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россия вывела в Черное море ракетоноситель - ВМС

россия вывела в Черное море ракетоноситель - ВМС

Киев  •  УНН

 • 2335 просмотра

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В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 6 кораблей, из которых 2 имеют на борту до 22 "Калибров".

россия вывела в Черное море корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет. Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 21.01.2025:

В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 22 ракет.

За сутки в интересах рф проход через Керченский пролив осуществили: в Черное море - 8 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 4 судна, из них 0 двигались из пролива Босфор

- сообщает ВМС ВСУ.
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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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