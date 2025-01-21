россия вывела в Черное море ракетоноситель - ВМС

россия вывела в Черное море корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет. Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 21.01.2025:

В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 22 ракет.

За сутки в интересах рф проход через Керченский пролив осуществили: в Черное море - 8 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 4 судна, из них 0 двигались из пролива Босфор