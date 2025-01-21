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росія вивела у Чорне море ракетоносій – ВМС

росія вивела у Чорне море ракетоносій – ВМС

Київ • УНН

 • 115407 перегляди

У Чорному морі перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. У Середземному морі - 6 кораблів, з яких 2 мають на борту до 22 "Калібрів".

росія вивела в Чорне море корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. Про це повідомляє пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що станом на 06:00 21.01.2025:

в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 8 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 4 судна, з них 0 рухались з протоки Босфор

- повідомляє ВМС ЗСУ.
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