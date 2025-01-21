росія вивела у Чорне море ракетоносій – ВМС

росія вивела в Чорне море корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. Про це повідомляє пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ, передає УНН.

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Зазначається, що станом на 06:00 21.01.2025:

в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 ракет.