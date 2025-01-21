В Броварах принимают заявки на компенсацию стоимости резервных источников питания для ОСМД: зарезервировано 500 тыс. грн.

В Броварах начался прием заявок на участие в городской программе частичной компенсации стоимости резервных источников питания для ОСМД. В рамках программы, которая действует уже не первый год, из городского бюджета будет возмещено 50% стоимости приобретенного оборудования, но не более 50 тысяч гривен на одну заявку. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал энергоменеджер управления строительства, инфраструктуры и транспорта Броварского городского совета Андрей Дворник.

"В настоящее время ведется прием заявок. Зарезервированная сумма под программу - 500 тысяч гривен уже на этот год", - отметил Дворник.

По его словам, заявки принимаются с начала года, а первые компенсации ожидаются с середины февраля. Программа предусматривает компенсацию расходов на приобретение генераторов, инверторов с аккумуляторами, а также оборудования для обеспечения работы крышных котельных, освещения мест общего пользования, водяных и тепловых насосов в случае блэкаута.

"В настоящее время, по состоянию на 21 января, мы пока занимаемся приемом заявок, потому что есть определенный перечень документов, которые нам предоставляют. Затем, если с документами все в порядке, мы выносим это на исполнительный комитет, и он принимает решение о возмещении стоимости резервных источников питания. На середину февраля, думаю, у нас уже пойдут первые компенсации тем, кто подался", - отметил Дворник.

ОСМД, которые заинтересованы в участии, могут подать заявку, предоставив полный пакет необходимых документов. Программа не распространяется на частные домохозяйства, ведь для них действуют государственные программы льготного кредитования и инициативы Фонда энергоэффективности.

Напомним

Многоквартирные дома в Броварах могут не один раз участвовать в городской программе частичной компенсации за приобретение электрогенераторов. Как рассказала председатель Объединения совладельцев многоквартирного дома "Киевская, 261-А" Кристина Макогон в комментарии УНН, первый раз компенсацию они получили в конце 2022 года. После того приобрели еще один генератор и подготовили пакет документов для городского совета на получение еще одной компенсации.

Добавим

УНН уже писал о преимуществах и недостатках различных систем автономного энергообеспечения, их стоимости и суммах компенсаций из городских бюджетов на их приобретение в рамках соответствующих программ, которые успешно действуют не только в областных центрах, но и в небольших городах.

В частности, в Броварах на эти цели с конца 2022 года было выделено почти два миллиона гривен.

"Соответствующая программа действует в нашем городе с конца 2022 года, и к ней присоединились уже около тридцати броварских ОСМД и ЖСК (жилищно-строительный кооператив - ред.), некоторые неоднократно. На компенсации город выделил почти два миллиона гривен. Для того, чтобы получить компенсацию за установленный генератор, руководство ОСМД или ЖСК должно обратиться в городское Управление жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и транспорта. Заявку рассматривает комиссия, определяет сумму компенсации и выносит решение на заседание исполкома", - рассказал городской голова Броваров Игорь Сапожко летом прошлого года.