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У Броварах приймають заявки на компенсацію вартості резервних джерел живлення для ОСББ: зарезервовано 500 тис. грн

У Броварах приймають заявки на компенсацію вартості резервних джерел живлення для ОСББ: зарезервовано 500 тис. грн

Київ • УНН

 • 117678 перегляди

У Броварах приймають заявки на компенсацію вартості резервних джерел живлення для ОСББ: зарезервовано 500 тис. грн.

У Броварах розпочався прийом заявок на участь у міській програмі часткової компенсації вартості резервних джерел живлення для ОСББ. У межах програми, яка діє вже не перший рік, з міського бюджету буде відшкодовано 50% вартості придбаного обладнання, але не більше ніж 50 тисяч гривень на одну заявку. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів енергоменеджер управління будівництва, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Андрій Дворнік.

"На даний час ведеться прийом заявок. Зарезервована сума під програму – 500 тисяч гривень вже на цей рік", – зазначив Дворнік.

За його словами, заявки приймаються з початку року, а перші компенсації очікуються з середині лютого. Програма передбачає компенсацію витрат на придбання генераторів, інверторів із акумуляторами, а також обладнання для забезпечення роботи дахових котелень, освітлення місць загального користування, водяних і теплових насосів у разі блекауту.

"На даний час, станом на 21 січня, ми поки що займаємось прийомом заявок, тому що є визначений перелік документів, які нам надають. Потім, якщо з документами все в порядку, ми виносимо це на виконавчий комітет, і він приймає рішення про відшкодування вартості резервних джерел живлення. На середину лютого, думаю, у нас вже підуть перші компенсації тим, хто подався", – зазначив Дворнік.

ОСББ, які зацікавлені в участі, можуть подати заявку, надавши повний пакет необхідних документів. Програма не поширюється на приватні домогосподарства, адже для них діють державні програми пільгового кредитування та ініціативи Фонду енергоефективності.

Нагадаємо

Багатоквартирні будинки у Броварах можуть не один раз долучатися до міської програми часткової компенсації за придбання електрогенераторів. Як розповіла голова Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку "Київська, 261-А" Христина Макогон в коментарі УНН, перший раз компенсацію вони отримали наприкінці 2022 року. Після того придбали ще один генератор і підготували пакет документів для міської ради на отримання ще однієї компенсації.

Додамо

УНН вже писав про переваги та недоліки різних систем автономного енергозабезпечення, їхню вартість та суми компенсацій з міських бюджетів на їх придбання в межах відповідних програм, які успішно діють не лише в обласних центрах, але й у невеликих містах. 

Зокрема, у Броварах на ці цілі з кінця 2022 року було виділено майже два мільйони гривень.

"Відповідна програма діє у нашому місті з кінця 2022 року, і до неї долучилися вже близько тридцяти броварських ОСББ та ЖБК (житлово-будівельний кооператив - ред.), деякі неодноразово. На компенсації місто виділило майже два мільйони гривень. Для того, щоб отримати компенсацію за встановлений генератор, керівництво ОСББ або ЖБК має звернутися до міського Управління житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту. Заявку розглядає комісія, визначає суму компенсації та виносить рішення за засідання виконкому", - розповів міський голова Броварів Ігор Сапожко влітку минулого року.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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