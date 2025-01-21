путин готов к переговорам с США, но при условии полной капитуляции Украины - ISW
Киев • УНН
путин заявил о готовности к переговорам с США по войне в Украине, но требует полной капитуляции Украины. кремль отказывается от компромиссов по требованиям, выдвинутым в конце 2021 года.
президент россии владимир путин заявил о своей готовности к переговорам с Соединенными Штатами относительно войны в Украине, однако выдвинул ультимативное требование - полную капитуляцию Украины. Об этом говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW), передает УНН.
Детали
Отмечается, что путин созвал заседание Совета безопасности россии 20 января, на котором он вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подтвердили готовность россии к мирным переговорам с новой администрацией президента США Дональда Трампа.
путин подчеркнул, что любое мирное урегулирование должно базироваться на "устранении первопричин" конфликта, что, по его словам, включает выполнение жестких требований россии.
Высокопоставленные чиновники кремля, в частности путин и лавров, в течение последних недель неоднократно подчеркивали, что кремль отказывается рассматривать любые компромиссы относительно требований путина, выдвинутых в конце 2021 - начале 2022 года. Эти требования включают постоянный "нейтральный" статус Украины, ее невступление в НАТО, строгие ограничения на численность украинской армии и отстранение украинского правительства от власти
Путин также заявил, что в 2021 году тогдашний президент США Джо Байден предлагал отложить вступление Украины в НАТО на 10-15 лет, но даже это не предотвратило российское вторжение, которое, по его словам, было "неизбежным из-за действий НАТО".
Ключевые выводы:
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Александр Сырский, сообщил 20 января, что российские войска понесли более 434 000 потерь в 2024 году, из которых 150 000 погибли в боях.
- правитель россии владимир путин подтвердил 20 января, что кремль готов вести переговоры с Соединенными Штатами о войне в Украине, но отметил, что не отступит от своих требований о полной капитуляции Украины.
- Как сообщается, 20 января украинские войска нанесли удар по авиастроительному заводу в Казани, Республика Татарстан, в рамках продолжающейся серии ударов, направленных на ослабление военного потенциала россии.
- Украинские удары по объектам российского военно-промышленного комплекса, как сообщается, влияют на боеспособность российских войск.
- Власти Молдовы и Приднестровья продолжают прилагать усилия для обеспечения Приднестровья европейским газом.
- российские войска продвинулись вперед вблизи Торецка, Покровска и Курахово.
- российский военкор и бывший инструктор "Штурма-З" повторил 20 января жалобы, которые российские военкоры впервые высказали в мае 2024 года, относительно недостаточного контроля качества российских артиллерийских снарядов.
Напомним
Никто в Европе не будет в безопасности, пока продолжается война в Украине, поэтому Европа должна поддержать Украину в военном и экономическом плане для достижения мира, считает министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.