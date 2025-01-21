путин готов к переговорам с США, но при условии полной капитуляции Украины - ISW

ukenru
Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа
20 января, 18:49 • 100257 просмотра

Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа

Эксклюзив
Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора
20 января, 16:10 • 104571 просмотра

Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора

Эксклюзив
Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп
20 января, 15:45 • 104999 просмотра

Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп

Эксклюзив
АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства
20 января, 15:22 • 104014 просмотра

АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства

Эксклюзив
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
20 января, 14:52 • 113932 просмотра

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать
20 января, 12:24 • 125035 просмотра

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось
20 января, 09:31 • 107319 просмотра

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось

Эксклюзив
Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января
20 января, 07:13 • 116820 просмотра

Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января

Эксклюзив
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
20 января, 06:40 • 159556 просмотра

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксклюзив
"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)
20 января, 06:01 • 116999 просмотра

"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Внутреннее производство и ремонт техники: Зеленский провел заседание Ставки

Внутреннее производство и ремонт техники: Зеленский провел заседание Ставки

20 января, 19:15 • 32674 просмотра
Стефанчук прокомментировал инаугурацию Трампа и его слова о мире

Стефанчук прокомментировал инаугурацию Трампа и его слова о мире

20 января, 19:29 • 37046 просмотра
Трамп подписал документ об официальном начале президентства и отправился на обед

Трамп подписал документ об официальном начале президентства и отправился на обед

20 января, 19:40 • 31148 просмотра
Трамп пошутил над большой шляпой Мелании

Трамп пошутил над большой шляпой Мелании

20 января, 20:10 • 52539 просмотра
Трамп подписал свои первые указы на посту президента

Трамп подписал свои первые указы на посту президента

20 января, 22:06 • 27848 просмотра
публикации
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
Эксклюзив

20 января, 14:52 • 113932 просмотра
"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

20 января, 12:24 • 125035 просмотра
Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

20 января, 08:00 • 153480 просмотра
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
Эксклюзив

20 января, 06:40 • 159556 просмотра
День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

20 января, 05:30 • 162922 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

20 января, 11:17 • 128770 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

20 января, 08:25 • 141684 просмотра
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 129671 просмотра
«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

18 января, 13:12 • 134316 просмотра
Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

18 января, 12:59 • 134659 просмотра
Актуальное
путин готов к переговорам с США, но при условии полной капитуляции Украины - ISW

путин готов к переговорам с США, но при условии полной капитуляции Украины - ISW

Киев  •  УНН

 • 4246 просмотра

Read in English

путин заявил о готовности к переговорам с США по войне в Украине, но требует полной капитуляции Украины. кремль отказывается от компромиссов по требованиям, выдвинутым в конце 2021 года.

президент россии владимир путин заявил о своей готовности к переговорам с Соединенными Штатами относительно войны в Украине, однако выдвинул ультимативное требование - полную капитуляцию Украины. Об этом говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Отмечается, что путин созвал заседание Совета безопасности россии 20 января, на котором он вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подтвердили готовность россии к мирным переговорам с новой администрацией президента США Дональда Трампа.

путин подчеркнул, что любое мирное урегулирование должно базироваться на "устранении первопричин" конфликта, что, по его словам, включает выполнение жестких требований россии.

Высокопоставленные чиновники кремля, в частности путин и лавров, в течение последних недель неоднократно подчеркивали, что кремль отказывается рассматривать любые компромиссы относительно требований путина, выдвинутых в конце 2021 - начале 2022 года. Эти требования включают постоянный "нейтральный" статус Украины, ее невступление в НАТО, строгие ограничения на численность украинской армии и отстранение украинского правительства от власти

- пишет ISW.

Путин также заявил, что в 2021 году тогдашний президент США Джо Байден предлагал отложить вступление Украины в НАТО на 10-15 лет, но даже это не предотвратило российское вторжение, которое, по его словам, было "неизбежным из-за действий НАТО".

Ключевые выводы:

  • Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Александр Сырский, сообщил 20 января, что российские войска понесли более 434 000 потерь в 2024 году, из которых 150 000 погибли в боях.
    • правитель россии владимир путин подтвердил 20 января, что кремль готов вести переговоры с Соединенными Штатами о войне в Украине, но отметил, что не отступит от своих требований о полной капитуляции Украины.
      • Как сообщается, 20 января украинские войска нанесли удар по авиастроительному заводу в Казани, Республика Татарстан, в рамках продолжающейся серии ударов, направленных на ослабление военного потенциала россии.
        • Украинские удары по объектам российского военно-промышленного комплекса, как сообщается, влияют на боеспособность российских войск.
          • Власти Молдовы и Приднестровья продолжают прилагать усилия для обеспечения Приднестровья европейским газом.
            • российские войска продвинулись вперед вблизи Торецка, Покровска и Курахово.
              • российский военкор и бывший инструктор "Штурма-З" повторил 20 января жалобы, которые российские военкоры впервые высказали в мае 2024 года, относительно недостаточного контроля качества российских артиллерийских снарядов.

                Напомним

                Никто в Европе не будет в безопасности, пока продолжается война в Украине, поэтому Европа должна поддержать Украину в военном и экономическом плане для достижения мира, считает министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

                Вита Зеленецкая

                Вита Зеленецкая

                ВойнаполитикаНовости Мира
                prydnistroviaПриднестровье
                natoNATO
                oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
                dzho-baidenДжо Байден
                soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
                ukrainaУкраина
                moldovaМолдова
                polshaПольша

                Обратиться по вопросам размещения рекламы