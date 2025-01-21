путін готовий до переговорів зі США, але за умови повної капітуляції України – ISW

Президент росії володимир путін заявив про свою готовність до переговорів зі Сполученими Штатами щодо війни в Україні, однак висунув ультимативну вимогу – повну капітуляцію України. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

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Зазначається, що путін скликав засідання Ради безпеки росії 20 січня, на якому він разом із міністром закордонних справ росії сергієм лавровим підтвердили готовність росії до мирних переговорів із новою адміністрацією президента США Дональда Трампа.

путін наголосив, що будь-яке мирне врегулювання має базуватися на "усуненні першопричин" конфлікту, що, за його словами, включає виконання жорстких вимог росії.

Високопосадовці кремля, зокрема путін і лавров, протягом останніх тижнів неодноразово наголошували, що кремль відмовляється розглядати будь-які компроміси щодо вимог путіна, висунутих наприкінці 2021 року – на початку 2022 року. Ці вимоги включають постійний "нейтральний" статус України, її невступ до НАТО, суворі обмеження на чисельність української армії та відсторонення українського уряду від влади - пише ISW.

путін також заявив, що у 2021 році тодішній президент США Джо Байден пропонував відкласти вступ України до НАТО на 10-15 років, але навіть це не запобігло російському вторгненню, яке, за його словами, було "неминучим через дії НАТО".

Ключові висновки:

Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, повідомив 20 січня, що російські війська зазнали понад 434 000 втрат у 2024 році, з яких 150 000 загинули в боях.

Правитель росії володимир путін підтвердив 20 січня, що Кремль готовий вести переговори зі Сполученими Штатами про війну в Україні, але зазначив, що не відступить від своїх вимог щодо повної капітуляції України.

Як повідомляється, 20 січня українські війська завдали удару по авіабудівному заводу в Казані, Республіка Татарстан, у межах триваючої серії ударів, спрямованих на послаблення військового потенціалу росії.

Українські удари по об'єктах російського військово-промислового комплексу, як повідомляється, впливають на боєздатність російських військ.

Влада Молдови та Придністров'я продовжує докладати зусиль для забезпечення Придністров'я європейським газом.

російські війська просунулися вперед поблизу Торецька, Покровська та Курахового.

російський воєнкор і колишній інструктор "Штурму-З" повторив 20 січня скарги, які російські воєнкори вперше висловили в травні 2024 року, щодо недостатнього контролю якості російських артилерійських снарядів.

Нагадаємо

Ніхто в Європі не буде в безпеці, поки триває війна в Україні, тому Європа повинна підтримати Україну у військовому та економічному плані для досягнення миру, вважає міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.