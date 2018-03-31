"I'll be back": Шварценеггер пришел в себя после операции на сердце
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Первыми словам актера Арнольда Шварценеггера после срочной операции на открытом сердце стали I’m back (“Я вернулся”). Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление представителя звезды Дэниэла Кетчелла в Twitter.
Как ранее сообщал УНН, 70-летний экс-губернатор Калифорнии, культовый актер и спортсмен Арнольд Шварценеггер в четверг отправился в больницу Лос-Анджелеса для замены клапана катетера. Подобная операция является “экспериментальной”. Во время оперативного вмешательства возникли определенные осложнения.
Однако, по информации издания, врачи были готовы к осложнениям и оперативно решили, что необходима операция на открытом сердце.
“Шварценеггер пришел в себя и его первыми словами действительно стали I’m back, так что он в хорошем настроении”, — написал Кетчелл. Реплика Шварценеггера очевидно отсылается к культовой фразе его персонажа Терминатора: “I’ll be back”.
Сейчас актер находится в стабильном состоянии.