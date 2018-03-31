"I'll be back": Шварценеггер прийшов до тями після операції на серці
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Першими словами актора Арнольда Шварценеггера після термінової операції на відкритому серці стали I’m back (“Я повернувся”). Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву представника зірки Деніел Кетчелл у Twitter.
Як раніше повідомляв УНН, 70-річний екс-губернатор Каліфорнії, культовий актор та спортсмен Арнольд Шварценеггер у четвер поїхав до лікарні Лос-Анджелеса для заміни клапана катетера. Подібна операція є “експериментальною”. Під час оперативного втручання виникли певні ускладнення.
Проте, за інформацією видання, лікарі були готові до ускладнень і оперативно вирішили, що необхідна операція на відкритому серці.
“Шварценеггер прийшов до тями і його першими словами справді стали I’m back, так що він у доброму гуморі”, — написав Кетчелл. Репліка Шварценеггера очевидно відсилається до культової фразі його персонажа Термінатора: “I’ll be back”.
Зараз актор знаходиться в стабільному стані.