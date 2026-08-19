Игрок «Баварии» Мусиала во второй раз за четыре дня потерял сознание во время матча и рассказал о своем состоянии

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Джамал Мусиала во второй раз за последние четыре дня потерял сознание во время товарищеского матча — на этот раз в игре против "Хайденхайма". Об этом футболист сообщил после поединка в своем Instagram, пишет УНН.

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23-летний Мусиала вышел на поле на 61-й минуте, но уже через шесть минут почувствовал головокружение и потерял сознание. Футболисту оказали медицинскую помощь.

Подобный эпизод произошел с Мусиалой и во время предыдущего товарищеского матча против "РБ Лейпциг" в субботу. Во вторничной игре "Бавария" победила "Хайденхайм" со счетом 4:2.

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Во-первых, я чувствую себя хорошо. Спасибо за ваши сообщения и поддержку. Я понимаю, что многие из вас переживают, поэтому хочу поделиться с вами — написал Мусиала.

Состояние футболиста

По словам полузащитника, врачи диагностировали у него временные судороги, связанные с неврологическим расстройством.

У меня диагностировали временные, кратковременные, но легко поддающиеся лечению судороги, вызванные неврологическим расстройством. Это может привести к эпизодам, подобным тем, что вы видели в Лейпциге или Хайденхайме — объяснил футболист.

Мусиала отметил, что получает необходимую медицинскую помощь и консультировался с врачами и неврологами. По его словам, после получения разрешения от специалистов он сосредоточился на восстановлении и продолжении футбольной карьеры.

Самое главное, что это не представляет никакого риска для здоровья. Я тщательно консультировался с врачами и экспертами и после получения разрешения от неврологов сосредоточился на том, что больше всего помогает мне выздоравливать, — просто жить своей повседневной жизнью и играть в футбол — заявил Мусиала.

Следующий матч "Бавария" проведет 22 августа в Суперкубке Германии против дортмундской "Боруссии".

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