Гравець "Баварії" Мусіала вдруге за чотири дні знепритомнів під час матчу та розповів про свій стан

Півзахисник мюнхенської "Баварії" Джамаль Мусіала вдруге за останні чотири дні втратив свідомість під час товариського матчу - цього разу у грі проти "Гайденгайма". Про це футболіст повідомив після поєдинку у своєму Instagram, пише УНН.

23-річний Мусіала вийшов на поле на 61-й хвилині, але вже через шість хвилин відчув запаморочення та знепритомнів. Футболісту надали медичну допомогу.

Подібний епізод стався з Мусіалою і під час попереднього товариського матчу проти "РБ Лейпциг" у суботу. У вівторковій грі "Баварія" перемогла "Гайденгайм" з рахунком 4:2.

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По-перше, я почуваюся добре. Дякую за ваші повідомлення та підтримку. Я розумію, що багато хто з вас хвилюється, тому хочу поділитися з вами

За словами півзахисника, лікарі діагностували у нього тимчасові судоми, пов'язані з неврологічним розладом.

У мене діагностували тимчасові, короткі, але легко піддаються лікуванню судоми, спричинені неврологічним розладом. Це може призвести до епізодів, подібних до тих, що ви бачили в Лейпцигу чи Гайденгаймі

Мусіала зазначив, що отримує необхідну медичну допомогу та консультувався з лікарями й неврологами. За його словами, після отримання дозволу від фахівців він зосередився на відновленні та продовженні футбольної кар'єри.

Найголовніше, що це не становить жодних ризиків для здоров'я. Я ретельно консультувався з лікарями та експертами і після отримання дозволу від неврологів зосередився на тому, що найбільше допомагає мені одужувати - просто жити своїм повсякденним життям і грати у футбол