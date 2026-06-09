Эриксен сообщил о своем состоянии после потери сознания во время матча Дания – Украина

Датский футболист Кристиан Эриксен, который 7 июня потерял сознание во время матча между сборными Дании и Украины, сообщил, что чувствует себя хорошо и уже начал восстановление. Соответствующее заявление он опубликовал в Instagram, пишет УНН.

Детали

По словам игрока, после срабатывания имплантированного кардиовертера-дефибриллятора (ICD) он находится дома вместе с семьей. Эриксен подчеркнул, что этот случай отличался от инцидента 2021 года, когда во время матча чемпионата Европы у него произошла остановка сердца.

Я чувствую себя хорошо, и мое восстановление уже началось – отметил футболист.

Эриксен также поблагодарил футболистов, медиков на стадионе и врачей, которые опекали его на протяжении последних лет. Он сообщил, что сейчас сосредоточится на восстановлении, отдыхе с семьей и времени, проведенном с детьми.

Из-за потери сознания датского футболиста матч Дания – Украина был остановлен и досрочно завершен.

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