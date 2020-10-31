Игры Непокоренных 2.0: в Украине стартовали первые онлайн-соревнования для раненых бойцов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Сегодня в Украине начались соревнования для раненых военнослужащих и ветеранов - Игры Непокоренных 2.0, которые будут впервые проходить виртуальном формате. Об этом УНН сообщили в пресс-службе соревнований.
"Организационный комитет Игр Непокоренных в Украине рад объявить о начале первых онлайн соревнований для раненых военнослужащих и ветеранов - "Игры Непокоренных 2.0", - отметили организаторы.
Соревнования Игр Непокоренных 2.0 ONLINE будут происходить в шести видах спорта: легкая атлетика, пауэрлифтинг, стрельба из лука, плавание, гребля на тренажере, велоспорт.
Участник сам выбирает виды спорта, место соревнований, порядок и время в период с 31 октября по 22 ноября. Он должен сделать свой подход в дисциплине, снять его на видео и зафиксировать результат, видео высылается в Организационный комитет.
Непосредственно виртуальные соревнования пройдут с 31 октября по 22 ноября 2020 года.
Сообщается, что 6 декабря 2020 года в прямом эфире на социальных платформах Invictus Games Team Ukraine в Фейсбуке и YouTube будут официально объявлены результаты и награждено победители в каждой дисциплине первых в Украине Игр Непокоренных 2.0. ONLINE. Медали будут разосланы всем участниками соревнований.
"Это действо не будет иметь аналогов в Украине и мире, и объединит в себе торжество несокрушимого духа украинских воинов, представление лучших спортивных достижений и уникальное единение людей, чьи персональные истории реабилитации и социальной адаптации становятся моделями для подражания и мотивирующими примерами для других", - отметили в оргкомитете соревнований.
Напомним, в Украине впервые стартуют Игры Непокоренных в виртуальном формате.