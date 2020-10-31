Ігри Нескорених 2.0: в Україні стартували перші онлайн-змагання для поранених бійців

“Організаційний комітет Ігор Нескорених в Україні радий оголосити про початок перших онлайн змагань для поранених військовослужбовців та ветеранів — “Ігри Нескорених 2.0”, — зазначили організатори.

Змагання Ігор Нескорених 2:0 ONLINE будуть відбуватись у шести видах спорту: легка атлетика, пауерліфтинг, стрільба з лука, плавання, веслування на тренажері, велоспорт.

Учасник сам обирає види спорту, місце змагань, день та час у період з 31 жовтня по 22 листопада. Він має зробити свій підхід у дисципліні, відзняти його на відео та зафіксувати результат, відео треба надіслати до Організаційного комітету.

Безпосередньо віртуальні змагання пройдуть з 31 жовтня по 22 листопада 2020 року.

Повідомляється, що 6 грудня 2020 року у прямому ефірі на соціальних платформах Invictus Games Team Ukraine у Фейсбуці та YouTube будуть офіційно оголошені результати та нагороджені переможці у кожній дисципліні перших в Україні Ігор Нескорених 2.0. ONLINE. Медалі будуть розіслані усім учасниками змагань.

“Це дійство не матиме аналогів в Україні та світі, і об’єднає в собі торжество незламного духу українських воїнів, представлення найкращих спортивних досягнень та унікальне єднання людей, чиї персональні історії реабілітації та соціальної адаптації стають моделями для наслідування та мотивуючими прикладами для інших”, — зазначили в оргкомітеті змагань.

Нагадаємо, в Україні вперше стартують Ігри Нескорених у віртуальному форматі.