«Идут стабилизационные действия": Третья штурма о контратаке на Харьковщине

Пресофицер 3 ОШБр Александр Бородин рассказал, что сейчас на Харьковщине продолжаются стабилизационные действия. По его словам, достаточно серьезно уничтожены позиции и логистика российской 20-й армии. Об этом он сказал в эфире "Радио Свобода", передает УНН.

Сейчас идут стабилизационные действия. У нас в целом уже закрепление проведены. то есть достаточно стабильная ситуация. Один из наших успехов - это то, что мы смогли удержать от дальнейших планов и возможность развития штурмовых действий со стороны российской 20-й армии -заявил Александр Бородин.

По его словам, военные 20-й армия рф, вероятно, хотели наступать в сторону Макеевки, с другой стороны они могли передавать личный состав на другие направления фронта по всей стране.

"Сейчас они (российские войска - ред.) занимаются тем, что пытаются восстановить какие-то части позиций, построить новую линию обороны. Поэтому это крайне важно с военной точки зрения.<... Уничтожение сил и средств и нарушение планов часто бывает более важным успехом, чем освобождение территорий", - сказал Бородин.

На вопрос, связана ли операция с операцией ВСУ в курской области, он ответил, что это "синхронный успех".

Напомним

22 августа в Третьей штурмовой заявили, что начали наступательную операцию на Харьковщине. Военные уже взяли под контроль батальонный район обороны оккупантов и продвинулись вглубь фронта почти на два километра квадратных.