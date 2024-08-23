"Йдуть стабілізаційні дії": Третя штурма про контратаку на Харківщині
Київ • УНН
Пресофіцер 3 ОШБр повідомив про стабілізаційні дії на Харківщині після успішної контратаки. Знищено позиції та логістику російської 20-ї армії рф, зірвано їх плани наступу.
Пресофіцер 3 ОШБр Олександр Бородін розповів, що наразі на Харківщині тривають стабілізаційні дії. За його словами, досить серйозно знищені позиції і логістика російської 20-ї армії. Про це він сказав в ефірі "Радіо Свобода", передає УНН.
Наразі йдуть стабілізаційні дії. У нас в цілому вже закріплення проведенні. тобто досить стабільна ситуація. Одни із наших успіхів - це те, що ми змогли утримати від подальших планів і можливість розвитку штурмових дій з боку російської 20-ї армії
За його словами, військові 20-тої армія рф, ймовірно, хотіли наступати в бік Макіївки, з іншого боку вони могли передавати особовий склад на інші напрямки фронту по всій країні.
"Наразі вони (російські війська - ред.) займаються тим, що намагаються відновити якісь частини позицій, побудувати нову лінію оборони. Тому це вкрай важливо з військової точки зору.<... Знищення сил і засобів і порушення планів часто буває більш важливим успіхом, ніж звільнення територій", - сказав Бородін.
На запитання, чи пов’язана операція із операцією ЗСУ в курській області, він відповів, що це "синхронний успіх".
Нагадаємо
22 серпня у Третій штурмові заявили, що почали наступальну операцію на Харківщині. Військові вже взяли під контроль батальйонний район оборони окупантів та просунулись углиб фронту на майже два кілометри квадратних.