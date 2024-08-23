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"Йдуть стабілізаційні дії": Третя штурма про контратаку на Харківщині

"Йдуть стабілізаційні дії": Третя штурма про контратаку на Харківщині

Київ • УНН

 • 28540 перегляди

Пресофіцер 3 ОШБр повідомив про стабілізаційні дії на Харківщині після успішної контратаки. Знищено позиції та логістику російської 20-ї армії рф, зірвано їх плани наступу.

Пресофіцер 3 ОШБр Олександр Бородін розповів, що наразі на Харківщині тривають стабілізаційні дії. За його словами, досить серйозно знищені позиції і логістика російської 20-ї армії. Про це він сказав в ефірі "Радіо Свобода", передає УНН

Наразі йдуть стабілізаційні дії. У нас в цілому вже закріплення проведенні. тобто досить стабільна ситуація. Одни із наших успіхів - це те, що ми змогли утримати від подальших планів і можливість розвитку штурмових дій з боку російської 20-ї армії 

-заявив Олександр Бородін. 

За його словами,  військові 20-тої армія рф, ймовірно, хотіли наступати в бік Макіївки, з іншого боку вони могли передавати особовий склад на інші напрямки фронту по всій країні. 

"Наразі вони (російські війська - ред.) займаються тим, що намагаються відновити якісь частини позицій, побудувати нову лінію оборони. Тому це вкрай важливо з військової точки зору.<... Знищення сил і засобів і порушення планів часто буває більш важливим успіхом, ніж звільнення територій", - сказав Бородін. 

На запитання, чи пов’язана операція із операцією ЗСУ в курській області, він відповів, що це "синхронний успіх". 

Нагадаємо

22 серпня у Третій штурмові заявили, що почали наступальну операцію на Харківщині. Військові вже взяли під контроль батальйонний район оборони окупантів та просунулись углиб фронту на майже два кілометри квадратних. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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