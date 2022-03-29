Идут интенсивные консультации по международным гарантиям и прекращению огня: Подоляк о переговорах Украины и рф

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"Это будет короткий промежуточный брифинг, потому что прямо сейчас идут интенсивные консультации по нескольким важным вопросам, ключевой из них - это договор о международных гарантиях безопасности для Украины, и только с этим договором мы можем закончить войну так, как это нужно Украине", - рассказал Подоляк.

Детали

По его словам, второй вопрос касается прекращения огня.

"Второй не менее важный вопрос, блок вопросов - это вопрос прекращения огня, ради того, чтобы мы могли решить все гуманитарные проблемы, которые уже накопились. Они в достаточном объеме требуют решений немедленных, и сейчас об этом идет разговор", - сказал Подоляк.

Дополнение

Михаил Подоляк сообщал, что в турецком Стамбуле стартовали переговоры Украины и рф, первыми раунд переговоров проводят руководители делегаций.