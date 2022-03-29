Ідуть інтенсивні консультації щодо міжнародних гарантій та припинення вогню: Подоляк про переговори України та рф

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"Це буде короткий проміжний брифінг, тому що прямо зараз йдуть інтенсивні консультації з декількох важливих питань, ключове з них – це договір про міжнародні гарантії безпеки для України, й тільки з цим договором ми можемо закінчити війну так, як це потрібно Україні", - розповів Подоляк.

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За його словами, друге питання стосується припинення вогню.

"Друге не менш важливе питання, блок питань – це питання припинення вогню, заради того, щоб ми могли вирішити всі гуманітарні проблеми, які вже накопичилися. Вони в достатньому обсязі потребують вирішень негайних, й зараз про це йде розмова", - сказав Подоляк.

Доповнення

Михайло Подоляк повідомляв, що у турецькому Стамбулі стартували переговори України та рф, першими раунд перемовин проводять очільники делегацій.