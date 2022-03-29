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Ідуть інтенсивні консультації щодо міжнародних гарантій та припинення вогню: Подоляк про переговори України та рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Наразі між українською та російською делегаціями в Туреччині йдуть інтенсивні консультації з декількох важливих питань, зокрема, щодо міжнародних гарантій безпеки для України та припинення вогню для вирішення всіх гуманітарних проблем. Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк під час проміжного брифінгу, передає кореспондент УНН.

Ідуть інтенсивні консультації щодо міжнародних гарантій та припинення вогню: Подоляк про переговори України та рф

Цитата

"Це буде короткий проміжний брифінг, тому що прямо зараз йдуть інтенсивні консультації з декількох важливих питань, ключове з них – це договір про міжнародні гарантії безпеки для України, й тільки з цим договором ми можемо закінчити війну так, як це потрібно Україні", - розповів Подоляк.

Деталі

За його словами, друге питання стосується припинення вогню.

"Друге не менш важливе питання, блок питань – це питання припинення вогню, заради того, щоб ми могли вирішити всі гуманітарні проблеми, які вже накопичилися. Вони в достатньому обсязі потребують вирішень негайних, й зараз про це йде розмова", - сказав Подоляк.

Доповнення

Михайло Подоляк повідомляв, що у турецькому Стамбулі стартували переговори України та рф, першими раунд перемовин проводять очільники делегацій.

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