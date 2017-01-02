Идентифицированы жертвы атаки на ночной клуб в Стамбуле
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Турции идентифицировали 38 из 39 погибших в результате атаки на ночной клуб Reіna в новогоднюю ночь, передает УНН со ссылкой на Аl Jazeera.
По данным турецких чиновников, среди 39 погибших большинство арабской национальности, при этом один человек так и остается неопознанным.
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Одиннадцать из погибших были гражданами Турции и один имел двойное турецко-бельгийское гражданство. Семь жертв были гражданами Саудовской Аравии, которые приехали в Стамбул на празднование Нового года.
По трое из погибших были из Ливана и Ирака. По два гражданина из Туниса, Индии, Марокко и Иордании были убиты, а также по одному человеку из Кувейта, Канады, Израиля, Сирии и России.
Напомним, турецкая полиция ведет поиски вооруженного мужчины, который ворвался в новогоднюю ночь в ночной клуб Reina в Стамбуле и расстрелял 39 человек, 60 получили ранения.
Как сообщал УНН, гражданин, связанный с террористической группировкой "Исламское государство", подозревается в теракте в Стамбуле.