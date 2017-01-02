Ідентифіковано жертв атаки на нічний клуб в Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. В Туреччині ідентифікували 38 з 39 загиблих внаслідок атаки на нічний клуб Reіna в новорічну ніч, передає УНН з посиланням на Аl Jazeera.
За даними турецьких чиновників, серед 39 загиблих більшість арабської національності, при цьому одна особа так і залишається невпізнанною.
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Одинадцять із загиблих були громадянами Туреччини і один мав двійне турецько-бельгійське громадянство. Сім жертв були громадянами Саудівської Аравії, які приїхали до Стамбулу на святкування нового Року.
По троє із загиблих були з Лівану та Іраку. По два громадянина з Тунісу, Індії, Марокко і Йорданії були вбиті, а також по одній особі з Кувейту, Канади, Ізраїлю, Сирії та Росії.
Нагадаємо, турецька поліція веде пошуки озброєного чоловіка, який увірвався в новорічну ніч в нічний клуб Reina в Стамбулі і розстріляв 39 людей, 60 отримали поранення.
Як повідомляв УНН, громадянин, пов’язаний з терористичним угрупуванням “Ісламська держава”, підозрюється у теракті в Стамбулі.