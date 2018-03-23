"ИГ" взяло на себя ответственность за теракт во Франции - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на супермаркет во Франции. Об этом в Twitter сообщило издание The Associated Press, передает УНН.
"Исламское государство" взяло на себя ответственность за смертельную стрельбу и захвата заложников на юге Франции", - говорится в сообщении.
Напомним, на юге Франции неизвестный мужчина открыл стрельбу в супермаркете Super U, после чего взял заложников. В результате нападения погибли три человека. Как известно, одним из погибших мог быть мясник, работавший в супермаркете.
Позже СМИ уточнили, что в число погибших входят две жертвы в супермаркете и владелец автомобиля, на котором злоумышленник приехал в магазин.