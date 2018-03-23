“ІД” взяла на себе відповідальність за теракт у Франції - ЗМІ

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Терористичне угрупування “Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за напад на супермаркет у Франції. Про це в Twitter повідомило видання The Associated Press, передає УНН

“Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за смертельну стрілянину і захоплення заручників на півдні Франції ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на півдні Франції невідомий чоловік відкрив стрілянину в супермаркеті Super U, після чого взяв заручників. В результаті нападу загинули три людини. Як відомо, одним із загиблих міг бути м’ясник, який працював в супермаркеті.

Пізніше ЗМІ уточнили, що в число загиблих входять дві жертви в супермаркеті і власник автомобіля, на якому зловмисник приїхав в магазин.

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