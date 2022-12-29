IBOX BANK вместе с платформой єДопомога осуществляет мечты детей

Цитата

«Нами было выбрано 43 письма от самого маленького мечтателя (1 год) до самого большого мечтателя (14 лет) с разными пожеланиями, которые мы старательно пытались исполнить, чтобы принести к каждому ребенку мечтаемый праздник», - говорится в сообщении .

Детали

Подарки отправили детям в Сумскую, Донецкую, Винницкую, Днепропетровскую, Кировоградскую, Херсонскую, Хмельницкую, Тернопольскую, Запорожскую, Черниговскую, Черкасскую, Николаевскую и Житомирскую области.

Напомним

IBOX BANK профинансировал обустройство новой современной аудитории В Киевском институте международных отношений КНУ им. Шевченко.

Справка

IBOX BANK – украинский транзакционный банк, работающий на финансовом рынке с 1993 года. По итогам 2021 г. банк зафиксировал пятикратный рост дохода. Акционеры банка инвестировали всю прибыль в капитал банка. И с 28 февраля 2022 уставный капитал финучреждения увеличился на полмиллиарда гривен.

В августе 2022 года Рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до самого высокого уровня uaAAA по национальной шкале.

По данным Нацбанка IBOX BANK занял 8 место среди наиболее прибыльных банков Украины. Это позволило финучреждению, вопреки войне, продолжить рост, масштабирование и расширить географию сетей отделений в Киеве и 10 других областях Украины.