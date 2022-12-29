IBOX BANK разом із платформою єДопомога здійснює мрії дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Перший транзакційний банк IBOX BANK став партнером платформи єДопомога, створеної Міністерством соціальної політики України за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та Програми розвитку ООН в Україні. Банк долучився до ініціативи платформи єДопомога щоб здійснити мрії дітей, які були вимушені покинути свої домівки через воєнні дії, та малюків з багатодітних та малозабезпечених сімей. Про це повідомили у пресслужбі IBOX BANK, передає УНН.
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«Нами було обрано 43 листи від найменшого мрійника (1 рік) до найбільшого мрійника (14 років) з різними побажаннями, які ми старанно намагались виконати, щоб принести до кожної дитини омріяне свято», - йдеться у повідомленні.
Деталі
Подарунки відправили дітям у Сумську, Донецьку, Вінницьку, Дніпропетровську, Кіровоградську, Херсонську, Хмельницьку, Тернопільську, Запорізьку, Чернігівську, Черкаську, Миколаївську та Житомирську області.
Нагадаємо
IBOX BANK профінансував облаштування нової сучасної аудиторії У Київському інституті міжнародних відносин КНУ ім. Т. Г. Шевченка.
Довідка
IBOX BANK – український транзакційний банк, що працює на фінансовому ринку з 1993 року. За підсумками 2021 р. банк зафіксував п'ятикратне зростання доходу. Акціонери банку інвестували весь прибуток у капітал банку. І з 28 лютого 2022 року статутний капітал фінустанови збільшився на пів мільярда гривень.
У серпні 2022 року Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaAAA за національною шкалою.
За даними Нацбанку IBOX BANK зайняв 8 місце серед найбільш прибуткових банків України. Це дозволило фінустанові, всупереч війні, продовжити зростання, масштабування та розширити географію мереж відділень у Києві та 10 інших областях України.