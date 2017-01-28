И.Климпуш-Цинцадзе: размер потерь ЕС не сопоставим с размером угроз РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе надеется, что политики стран мира не будут поддаваться на попытки РФ подорвать общественное мнение, ведь размер потерь ЕС из-за санкций не сопоставим с размером угроз. Об этом она сказала журналистам в субботу, передает УНН.
"Мы уже видим, что РФ в некоторых странах достаточно успешно расшатывает как общественное мнение, так и точку зрения популистских и безответственных политиков, которые... не думают о будущем и не понимают, что нужно думать на три шага вперед. Не понимают той угрозы, которую несет РФ, не только для Украины, а на самом деле для региона, и для мира", - отметила И.Климпуш-Цинцадзе.
По ее словам, если действия РФ не будут остановлены, как усилиями Европы, так и многих других стран мира, то это развяжет руки агрессору.
"...я очень надеюсь, что прагматизм, реализм и понимание победят желание заработать денег сегодня. Действительно некоторые страны несут потери в связи с тем, что они ввели санкции против РФ. Однако эти экономические потери, которые сегодня несут страны ЕС, они не сопоставимы с той угрозой, которую несет РФ", - сказала И.Климпаш–Ценцадзе.
Как сообщал УНН, по словам Президента Украины Петра Порошенко, В.Путин хочет подорвать доверие и разъединить ЕС.