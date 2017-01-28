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І.Климпуш-Цинцадзе: розмір втрат ЄС неспівмірний із розміром загроз РФ

І.Климпуш-Цинцадзе: розмір втрат ЄС неспівмірний із розміром загроз РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе сподівається, що політики країн світу не будуть піддаватися на спроби РФ підірвати громадську думку, адже розмір втрат ЄС через санкцій неспівмірний від розміру загроз. Про це вона сказала журналістам у суботу, передає УНН.

«Ми вже бачимо, що РФ в деяких країнах досить успішно розхитує як громадську думку, так і точку зору популістичних і безвідповідальних політиків, які... не думають про майбутнє і не розуміють, що потрібно думати на три кроки вперед. Не розуміють тієї загрози, яку несе РФ, не суто для України, а насправді для регіону, і для світу", - зазначила І.Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, якщо дії РФ не будуть зупинені, як зусиллями Європи, так і багатьох інших країн світу, то це розв’яже руки агресору.

"...я дуже сподіваюся, що прагматизм, реалізм і розуміння переможуть бажання заробити грошей сьогодні. Дійсно деякі країни несуть втрати у зв’язку з тим, що вони ввели санкції проти РФ. Однак ці втрати економічні, які сьогодні несуть країни ЄС, вони неспіввимірні з тією загрозою, яку несе РФ», - сказала І. Климпаш–Ценцадзе.

Як повідомляв УНН, за словами Президента України Петра Порошенка, В.Путін хоче підірвати довіру і роз’єднати ЄС.

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