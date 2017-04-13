И.Додон поедет на заседание президентов стран ЕврАзЭС

“С удовольствием принял приглашение президента Кыргызстана Алмазбека Шаршеновича Атамбаева принять участие в заседании пяти президентов стран-членов Евразийского экономического Союза, которое состоится в Бишкеке 14 апреля. Данное приглашение было согласовано с лидерами всех стран-участников ЕАЭС (Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, Киргизия)”, — написал И.Додон.

Он также сообщил, что “вопрос о предоставлении Республике Молдова статуса наблюдателя в рамках Евразийского экономического союза включён в повестку дня”.

Как передавал УНН, 3 апреля президент Молдовы И.Додон и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян подписали меморандум о сотрудничестве Молдовы с Евразийским экономическим союзом.