І.Додон поїде на засідання президентів країн ЄврАзЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон 14 квітня візьме участь у засіданні глав держав-членів Євразійського економічного союзу (ЄврАзЕС) у Бішкеку. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Із задоволенням прийняв запрошення президента Киргизстану Алмазбека Шаршеновича Атамбаєва взяти участь у засіданні п’яти президентів країн-членів Євразійського економічного союзу, яке відбудеться в Бішкеку 14 квітня. Дане запрошення було погоджене з лідерами всіх країн-учасників ЄАЕС (Росія, Казахстан, Білорусь, Вірменія, Киргизія)”, - написав І.Додон.
Він також повідомив, що “питання про надання Республіці Молдова статусу спостерігача в рамках Євразійського економічного союзу включене до порядку денного”.
Як передавав УНН, 3 квітня президент Молдови І.Додон і голова колегії Євразійської економічної комісії Тигран Саркісян підписали меморандум про співпрацю Молдови з Євразійським економічним союзом.