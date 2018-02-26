Hyperloop. Обзор событий за 19-25 февраля

Известие о появление в Украине поезда, который будет иметь способность разгоняться до 600 км/час, затмила и новости о бомбардировке в Сирии, и триумф украинской теннисистки Элины Свитолиной в Дубае, и подписание президентом закона о реинтеграции Донбасса, и финал национального отбора на конкурс "Евровидение".

Но все по порядке.

HYPERLOOP

Появление скоростного вакуумного поезда под названием Hyperloop в Министерство инфраструктуры Украины анонсировали в среду 21 февраля. Идею "гиперлупа" еще в 2013-м озвучил руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

По его мнению, поезд будет перемещаться в специальных трубах-капсулах с пониженным давлением со скоростью до 1200 км/ч. Трассы для Hyperloop предполагается строить над землей по аналогии с монорельсом и оснащаться солнечными батареями.

Идею с вакуумными поездами Hyperloop уже поддержал ряд стран: в частности, Индия заявила, что "гиперлуп" может начать курсировать страной уже в этом году, а китайская государственная космическая компания CASIC сообщила, что начала разработку собственной системы новых сверхскоростных вакуумных перевозок, и в разрабатываемой системе поезд способен будет разогнаться до скорости 4000 километров в час. Таким образом китайский "гиперлуп" будет быстрее аналогичной модели Илона Маска.

На этой неделе о старте этого проекта заявили и в Украине. "Только три слова: "Hyperloop в Украине", - написал в своем Twitter Мининфраструктуры.

Уже на следующий день министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в Украине планируется создать Центр транспортных инноваций, который даст научное обоснование и обеспечит создание первой тестовой площадки в Днепре для развития вакуумных поездов в Украине.

По словам Омеляна, проект будет называться HypeUA, а его реализация будет проходить в три этапа. Первым этапом будет заниматься Академия наук Украины, которая обоснует возможности реализации этого проекта, просчитает все риски и проанализирует регуляторную среду. Второй этап предусматривает создание тестовой площадки в Днепре. А на третьем этапе предполагается строительство.

"Проект будет реализовываться за счет частных инвесторов. По предварительным оценкам реализация такого проекта будет вдвое дешевле, чем строительство сверхскоростных железных дорог", - сообщил Омелян, добавив, что проект уже поддержали представители Еврокомиссии.

Идею Hyperloop поддержали и украинцы, заявив, что с радостью бы прокатились в таком поезде. Однако, как выяснилось в ходе опроса, некоторые не уверенны в состоянии украинских инженеров создать подобные технологии.

"При участии только собственных инженеров, видимо, это невозможно, но с помощью иностранных технологий мы можем построить это желание", - сказал один из киевлян.

УКРАИНСКИЕ ГРАНИЦЫ

Еще одним "гиперлупом", то есть сенсацией стало заявление Европейского Союза, представители которого заявили, что закрывают проект модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной, а также "ставят под сомнение способность Киева проводить реформы в обмен на миллиарды долларов европейской помощи".

Проект по модернизации шести украинских контрольно-пропускных пунктов на восточной границе ЕС был основан в 2014 году, когда Европа поддержала прозападных лидеров Киева во время аннексии Крыма. Схема была направлена ​​на содействие интеграции украинской экономики с соседними государствами-членами ЕС путем улучшения пропускных пунктов на перекрестках с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией. По информации ЕС, проекты были направлены на сокращение времени пересечения границы и совершенствования таможенных процедур.

Однако все планы пошли на дно после ряда задержек, ошибок и превышения расходов с участием местных чиновников и подрядчиков, в соответствии с внутренней корреспонденцией правительства Украины и перепиской между Европейской комиссией и киевской властью, которую изданию передал источник в государственном органе. По состоянию на конец 2017 года ни один из шести проектов контрольно-пропускных пунктов не был завершен, хотя Евросоюз предоставлял финансирование в размере почти 30 миллионов евро.

"После нашей оценки мы пришли к выводу, что проекты не могут быть завершены в срок. Шесть проектов сейчас готовятся к закрытию, а неиспользованные деньги возмещаются", - заявил представитель ЕС в комментарии Reuters.

"Существует некоторая усталость от Украины. Люди разгневаны из-за отсутствия реформ, особенно по преодолению коррупции. Все заглохло", - отметил изданию один из высокопоставленных европейских дипломатов, который занимается вопросом отношений с Украиной. Однако, по его словам, ЕС будет пока продолжать поддерживать страну, которая "остается хрупкой через четыре года после аннексии Россией Крыма и военные действия на востоке".