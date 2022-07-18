HIMARS, гаубицы, танки – все идет и будет еще больше: Кулеба о поставках оружия ВСУ

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Киев • УНН

 • 226893 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставка вооружения в Украину идет, и впоследствии она будет больше. Об этом он сообщил в интервью Forbes, передает УНН.

Цитата

"Снабжение оружия – очень деликатный процесс. Скажу просто: HIMARS, другие РСЗО от других стран, гаубицы, танки – все идет и будет еще больше. Это исключительно вопрос времени. Наша задача – ускорять процессы: от принятия политических решений до решения логистических задач", - сказал Кулеба.

На вопросы будут ли темпы поставки тяжелого оружия будут расти, Кулеба ответил: "На самом деле поставки из разных стран разными каналами достаточно устойчивы, но количественно неудовлетворительное. Конкретику говорить не буду, потому что буду подставлять наши поставки под удар".

Добавим

По его словам, основная проблема с поставкой – график.

"Например, мои последние разговоры с коллегами из стран, которые снабжают оружием. Я озвучиваю то, что надо, один раз, а потом несколько раз под разным соусом, в разные моменты, чтобы сигнал пробил и зафиксировался, говорю: "Это надо к такому-то числу". Потом мы еще о чем-то поговорили. Я опять говорю: "Кстати, я хочу еще раз прояснить: то, что я тебе говорил, это нужно до такого-то числа", - рассказал Кулеба.

Министр отметил, что по три-четыре раза за разговор он пробивает сознание людей, потому что это главная проблема.

"Если бы мы вовремя получили больше артиллерии 155 калибра, больше ракетных систем залпового огня, то Лисичанск и Северодонецк оставались бы под контролем Украины. Но все занимает время – так система разворачивается", - сказал Кулеба.

Дополнение

Украина ведет переговоры с США о поставках дальнобойных ракет для HIMARS.

Правительство Швеции приняло решение о дополнительной военной поддержке Украины. Поддержка состоит из запрошенного Украиной оборудования, такого как противотанковое оружие, вспомогательное вооружение и оборудование для разминирования. Общая стоимость военной помощи составляет около 500 млн шведских крон.

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