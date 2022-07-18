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HIMARS, гаубиці, танки – все йде і буде ще більше: Кулеба про постачання зброї ЗСУ

HIMARS, гаубиці, танки – все йде і буде ще більше: Кулеба про постачання зброї ЗСУ

Київ • УНН

 • 226899 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що постачання озброєння в Україну йде, і згодом його буде більше. Про це він повідомив в інтерв'ю Forbes, передає УНН.

Цитата

"Постачання зброї – дуже делікатний процес. Скажу просто: HIMARS, інші РСЗО від інших країн, гаубиці, танки – все йде і буде ще більше. Це виключно питання часу. Наше завдання – пришвидшувати процеси: від ухвалення політичних рішень до розвʼязання логістичних задач",- сказав Кулеба.

На запитання чи темпи постачання важкої зброї зростатимуть, Кулеба відповів: "Насправді постачання з різних країн різними каналами є доволі сталим, але кількісно незадовільним. Конкретику говорити не буду, тому що підставлятиму наші поставки під удар".

Додамо

За його словами, основна проблема з постачанням – графік.

"Наприклад, мої останні розмови з колегами з країн, які постачають зброю. Я озвучую те, що треба, один раз, а потім кілька разів під різним соусом, у різні моменти, щоб сигнал пробив і зафіксувався, кажу: "Це треба до такого-то числа". Потім ми ще про щось поговорили. Я знову кажу: "До речі, я хочу ще раз прояснити: те, що я тобі казав, це треба до такого-то числа", - розповів Кулеба.

Міністр зазначив, що по три-чотири рази за розмову він пробиває свідомість людей, бо це головна проблема.

"Якби ми вчасно отримали більше артилерії 155-го калібру, більше ракетних систем залпового вогню, то Лисичанськ і Сєвєродонецьк залишалися б під контролем України. Але все займає час – так система розгортається", - сказав Кулеба.

Доповнення

Україна веде переговори з США про постачання далекобійних ракет для HIMARS.

Уряд Швеції ухвалив рішення про додаткову військову підтримку України. Підтримка складається із запитаного Україною обладнання, такого як протитанкова зброя, допоміжне озброєння та обладнання для розмінування. Загальна вартість військової допомоги становить приблизно 500 млн шведських крон.

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