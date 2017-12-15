Гвардиолу в третий раз подряд избран лучшим тренером АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в очередной раз победил в номинации лучший тренер месяца в сильнейшей футбольной лиге - АПЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В ноябре манчестерский клуб выиграл во всех четырех матчах под руководством испанского специалиста, забив 17 мячей и пропустив всего 5-ть раз.
После 17 туров "Манчестер Сити" уверенно возглавляет турнирную таблицу с 49 очками.
Заметим, что испанский специалист завоевал данную награду в третий раз подряд, установив тем самым рекорд Премьер-лиги.
Напомним, что в составе "горожан" дебютировал в рамках АПЛ украинец Александр Зинченко и получил довольно высокий балл.