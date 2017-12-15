Гвардиолу в третий раз подряд избран лучшим тренером АПЛ

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 97135 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101653 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102017 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115935 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103168 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105717 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112606 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117222 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123042 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134756 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Гвардиолу в третий раз подряд избран лучшим тренером АПЛ

Гвардиолу в третий раз подряд избран лучшим тренером АПЛ

Киев  •  УНН

 • 10367 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в очередной раз победил в номинации лучший тренер месяца в сильнейшей футбольной лиге - АПЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

В ноябре манчестерский клуб выиграл во всех четырех матчах под руководством испанского специалиста, забив 17 мячей и пропустив всего 5-ть раз.

После 17 туров "Манчестер Сити" уверенно возглавляет турнирную таблицу с 49 очками.

Заметим, что испанский специалист завоевал данную награду в третий раз подряд, установив тем самым рекорд Премьер-лиги.

Напомним, что в составе "горожан" дебютировал в рамках АПЛ украинец Александр Зинченко и получил довольно высокий балл.

Украинские Национальные Новости

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