Гвардіолу втретє поспіль обрано кращим тренером АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола в черговий раз тріумфував у номінації найкращий тренер місяця в найсильнішій футбольній лізі – АПЛ, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
У листопаді манчестерський клуб виграв у всіх чотирьох матчах під орудою іспанського фахівця, забивши 17 м'ячів і пропустивши всього 5-ть разів.
Після 17 турів "Манчестер Сіті" впевнено очолює турнірну таблицю з 49 очками.
Зауважимо, що іспанський фахівець завоював дану нагороду втретє поспіль, встановивши тим самим рекорд Прем'єр-ліги.
Нагадаємо, що у складі "містян" дебютував в рамках АПЛ українець Олександр Зінченко та отримав доволі високий бал.