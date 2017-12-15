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Гвардіолу втретє поспіль обрано кращим тренером АПЛ

Київ • УНН

 • 10367 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола в черговий раз тріумфував у номінації найкращий тренер місяця в найсильнішій футбольній лізі – АПЛ, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

У листопаді манчестерський клуб виграв у всіх чотирьох матчах під орудою іспанського фахівця, забивши 17 м'ячів і пропустивши всього 5-ть разів.

Після 17 турів "Манчестер Сіті" впевнено очолює турнірну таблицю з 49 очками.

Зауважимо, що іспанський фахівець завоював дану нагороду втретє поспіль, встановивши тим самим рекорд Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, що у складі "містян" дебютував в рамках АПЛ українець Олександр Зінченко та отримав доволі високий бал. 

Українські Національні Новини

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